Çocukların kavgasına büyükler karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 12.06.2024 | 08:45 Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de karışması sonucu 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik'e bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çocukların kavgasına büyükler de karışınca kavga büyüdü. 2 kişinin yaralandığı olaya polis ekipleri müdahale etti.