Çocukların kavgasına büyükler karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de karışması sonucu 2 kişi yaralandı.
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