Çöp konteynerinden çıkan vahşetin sırrı ortaya çıktı! “Evde doğurdum banyoda bekletip çöpe attım” | Video

İstanbul Sancaktepe'de bir çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebek cesedinin sırrı ortaya çıktı. Bebeği öz annesinin banyoda doğurup ölü doğduğu için çöpe attığı ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği Ekipleri vicdansız anneyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Pervin Y. emniyette verdiği ifadesinde; “Eşim ile 5 çocuğum var bu çocukta eşimle müşterek çocuğumuzdu. Ancak eşim çocuk istemediği için, sorun çıkarmasından endişelenerek hamile olduğumu gizledim. Gece evde doğum yaptım. Ölü doğdu banyoda beklettim sonra çöpe attım” dediği öne sürüldü.

Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, belediye ekipleri sokaktaki bir çöp konteynerinde beze sarılmış kanlı bebek cesedi gördü. İşçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çöp konteynerinin içerisinde delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemesinde bebeğin yeni doğmuş olduğu ve cinsiyetinin de erkek olduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerin çöp konteynerindeki incelemelerin ardından bebeğin cesedi cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı.

5 ÇOCUK ANNESİ KADIN ÇÖPE ATMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, caddedeki bütün güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bebeği bir kadının çöpe attığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 5 çocuk annesi olan Pervin Y. (38) olduğu öğrenilen şüpheli kadın gözaltına alındı. Kadının bebeği evinden alıp çöp konteynerine attığı öğrenildi.

"ÖLÜ DOĞDU BANYODA BEKLETİP ÇÖPE ATTIM"

Gözaltına alınan Pervin Y. emniyetteki ifadesinde eşiyle müşterek 5 çocuklarının olduğu eşinin çocuk istemediği için endişelenerek hamile olduğunu ondan gizlediğini söyledi.

Pervin Y.; " Ardından gece saat 00:20 sıralarında evde doğum yaptım. Bebek ölü doğdu bende banyoda beklettim. Ardından ertesi gün akşam saat 22:00 sıralarında götürüp çöpe attım. Bir süre sonra da kontrol için tekrar olay yerine döndüm" dediği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan anne Pervin Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.