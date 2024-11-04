Çorum'daki doğalgaz patlamasının ardından yaşanan panik kamerada | Video
Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı patlamanın ardından yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaşanan patlama sonrasında yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, patlamadan saniyeler sonra vatandaşların büyük panikle koştuğu görülüyor. Patlama sebebiyle sokak toz dumanı ile kaplanıyor.
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