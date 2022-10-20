D-100 karayolunda ambulans otomobile çarptı: 4 yaralı | Video

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Maltepe D-100 Karayolu’nda seyir halinde olan otomobil sürücüsü, sağa dönüş yapacağı esnada emniyet şeridinden ilerleyen ambulans aracı ile çarpıştı. Çapmanın etkisi ile otomobil yoldan çıkarak yol kenarına savruldu. Yaşanana kazadan 3’ü sağlık personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yol kenarında kalan ambulans aracını ise polis ekipleri iterek güvenli bölgeye taşıdı.
ARIZALANAN AMBULANSI POLİS EKİPLERİ İTEREK GÜVENLİ BÖLGEYE ATTI
Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaşanan kazada yaralanan sağlık personeli ve otomobil sürücüsü tedbir amaçlı çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Otomobile çarpan ambulans aracını polis ekipleri iterek güvenli bölgeye taşıdı.