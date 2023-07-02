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Dağ keçileri Karakaya Barajı kıyısında mahsur kaldı | Video

Dağ keçileri Karakaya Barajı kıyısında mahsur kaldı | Video

02.07.2023 | 14:47

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi sınırları içinde Fırat Nehri üzerindeki Karakaya Barajı kıyısına yavrularıyla birlikte gelen dağ keçileri, mahsur kaldıkları yerde personellerin yönlendirilmesiyle karaya çıktı.

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Güneydoğu'da hava sıcaklığı her geçen gün artış gösteriyor. Sıcaklık artışıyla birlikte insanlar kadar hayvanlarda durumdan etkileniyor. Alınan bilgilere göre, dağ keçileri yavrularıyla birlikte su içmek ve serinlemek için Karakaya Barajı kıyısına indi. Keçi ve yavrularının baraj kıyısında mahsur kaldığını güvenlik kamerasından gören personeller, onları oradan çıkartmak için seferber oldu.

Elektrik teknikeri Hayrettin Yıldırım, Abdullah Göngür ve elektrik mühendisi Ahmet Aydemir, keçilerin oradan çıkması için yönlendirmeye başladı.
Keçiler, uzun uğraşlar sonucu yüzerek kıyıya çıkarak alandan uzaklaştı. Keçilerin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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