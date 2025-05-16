DEAŞ’a 3 milyon TL aktaran 2 şüpheli tutuklandı | Video
Adana’da terör örgütü DEAŞ’a para transferi yaptıkları belirlenen iki şüpheli, yürütülen soruşturma kapsamında yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın kontrolündeki Hol ve Roj kamplarındaki esir alınan DEAŞ mensuplarına toplamda 3 milyon TL aktardıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemler sırasında A.G.'nin dini duyguları istismar ederek topladığı 2,5 milyon lirayı örgüt üyelerine aktardığı, C.K.'nin ise 500 bin lirayı aynı amaçla kullandığı tespit edildi.
Emniyette ifadesi alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a' muhalefet suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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