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Demiryolu, büyük depremde böyle büküldü | Video

Demiryolu, büyük depremde böyle büküldü | Video

08.02.2023 | 16:41

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler 10 ili yıktı geçti. Şekeroba ilçesinde çekilen bir kare ise facianın boyutunu gözler önüne serdi. Deprem nedeniyle rayların yönü değişti. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel konuya ilişkin bilgi verdi.

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