Video Yaşam Deniz Akkaya'dan Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler: "Az kaldı bekle! Dolandırdığın insanlar..." | Video
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler:

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler: "Az kaldı bekle! Dolandırdığın insanlar..." | Video

17.02.2023 | 12:58

Ünlü manken Deniz Akkaya'dan AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler geldi. Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." dedi. Haluk Levent'in Sezgin Baran Korkmaz ile çekilen fotoğrafını da paylaşan Deniz Akkaya, dikkat çeken ifadeler kullandı.

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