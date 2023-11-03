Video Yaşam Denizde oluşan hortum kamerada | Video
Denizde oluşan hortum kamerada | Video

Denizde oluşan hortum kamerada | Video

03.11.2023 | 13:28

Antalya'nın Serik ilçesinde danizde oluşan devasa hortum karaya ulaşmadan kayboldu. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Dün Serik ilçesinde ortaya çıkan hortumunun ardından bugün de Belek mahallesinde hortum oluştu. Muhteşem doğa olayını görenler cep telefonuna sarılıp o anları kayıt altına alırken, endişeli bekleyiş kötü sonuçlanmadı. Belek açıklarında oluşan ve yaklaşık 5 dakika devam eden doğa olayı karaya ulaşmadan kayboldu, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.
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