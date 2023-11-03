Denizde oluşan hortum kamerada | Video 03.11.2023 | 13:28 Antalya'nın Serik ilçesinde danizde oluşan devasa hortum karaya ulaşmadan kayboldu. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dün Serik ilçesinde ortaya çıkan hortumunun ardından bugün de Belek mahallesinde hortum oluştu. Muhteşem doğa olayını görenler cep telefonuna sarılıp o anları kayıt altına alırken, endişeli bekleyiş kötü sonuçlanmadı. Belek açıklarında oluşan ve yaklaşık 5 dakika devam eden doğa olayı karaya ulaşmadan kayboldu, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.