Video Yaşam Denizli'de "Çengel" operasyonu: 215 gözaltı | Video
Denizli'de

Denizli'de "Çengel" operasyonu: 215 gözaltı | Video

04.11.2023 | 10:07

Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesine yönelik olarak 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Çengel" operasyonunda 215 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Denizli'de yüzlerce polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlar ile suçlulara göz açtırılmadı.

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Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesine yönelik olarak 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Çengel" operasyonu çerçevesinde, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde geniş çaplı uygulama yapıldı. Onlarca ekip ve 500 aşkın polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda başta şehrin en işlek caddesi ve noktaları olmak üzere okul çevreleri ile eğlence mekanlarının bulunduğu bölgelerde kontrol noktaları kuruldu. Eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı. Aynı zamanda umuma açık yerlerin de denetlendiği uygulamada, halkın huzuru, can ve mal güvenliğini korumak hedefiyle geniş çaplı uygulama ve denetimleri sürdürüleceği bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN 'ÇENGEL' OPERASYONU AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğin Önlenmesine Yönelik 81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel" Operasyonunda 215 şüpheli şahıs gözaltına alındığını belirterek şu bilgileri verdi:
"Milletimizin can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 81 il Emniyet Müdürlüklerimizce "Çengel Operasyonu" gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 30 bin 126 litre etil alkol, 15 bin 300 litre kaçak sahte alkollü içki, 3 bin 132 şişe kaçak sahte alkollü içki, bin 497 adet boş şişe, 2 bin 364 adet bandrol, 2 bin 658 adet alkol aroması, 2 bin 134 adet etiket ele geçirildi.

25 adet yasadışı 'Kaçak ve Sahte Alkollü İçki İmalathanesi' tespit edildi. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede yaklaşık 43 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahtecilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."
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