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Deprem bölgesi Osmaniye’de hac kafilesi dualarla uğurlandı | Video

Deprem bölgesi Osmaniye’de hac kafilesi dualarla uğurlandı | Video

09.06.2023 | 08:39

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

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Osmaniye'den kutsal topraklara uğurlanan hacı adayları için İmamı Azam Cami avlusunda program düzenlendi. 205 hacı adayı için düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Hacı adaylarını uğurlama töreninde yakınları gözyaşlarına hâkim olamadı.

Hac vazifesini sağlık sıhhat içerisinde tamamlamalarını temenni eden Osmaniye il müftüsü Ali Çakmak, "Bu dünyada mabet olarak yapılan ilk mescide gidiyorsunuz. Bu yolculuğu Rabbim kendine nasip eden kardeşlerimiz çok nasipli 6 Şubat gibi bir felaketin ardından ülke olarak moralimizin bozacak şekilde üzerimize çöken moralsizlikten sonra ruhların tekrar yeniden ayağa kalkacağı yeniden duşunu alıp secdeye varacağı bir yolculuğa çıkıyorsunuz, Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Allah'u Teâla herkese nasip etmiyor bu bir gerçek, ne olursan ol, maddi gücün ne olursa olsun makam mevki ne olursa olsun vakti saati geldiği zaman kapıyı Allah çalıyor. Bu sene geçen sene nice insanlar vardı hayali olan ölen kardeşlerimiz vardı bu dönemde vefat etmeseydi sırası ile gidecek insanlar vardı ama Rabbim inşallah ölen kardeşlerimizin de bu niyetlerini kabul eylesin. Yolculuğunuz Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda gidiyor, değerli hocalarımız sizlerle birlikte hareket ediyor. Korkmayın Allah'ın izniyle devletin gücü ve yetkilileri sizinle beraberdir. Yeter ki siz sadece kendinizi ibadete odaklayın başka hiçbir şey düşünmeyin. Belki cumhurbaşkanımız da bu sene hacca gelebilir. Böyle bir şey de duyduk inşallah onunla beraber hac etmede Rabbim sizlere nasip edebilir." dedi. Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları da "Çok güzel bir duygu Allah'ım gitmeyenlere de nasip etsin." dedi.

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