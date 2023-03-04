Deprem korkusuyla İstanbullular o illere akın ediyor! Çıkışlar 20 yılın zirvesine çıktı | Video
Yüzyılın en büyük deprem felaketi çok sayıda vatandaşımızı hayattan koparırken bu felaket, olası İstanbul depremi için de büyük tedirginlik ve paniğe neden oldu. Uzman isimlerden Marmara bölgesi için peş peşe uyarılar geliyor. Büyük depremin kapıya dayandığını vurgulayan açıklamalar İstanbulluları, megakent sevdasından vazgeçirdi. Deprem korkusu, İstanbulluyu adeta harekete geçirdi ve İstanbul'dan başka şehirlere göç resmen başladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
00:34
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 04.03.2023 | 12:09
07:09
Gözü dönen komşu köpek kulübesini ateşe verdi, o anlar kamerada | Video 04.03.2023 | 11:50
01:23
03:18
Alabora operasyonunda 24 tutuklama | Video 04.03.2023 | 11:45
01:17
İş insanından tehditle 2 milyon lira isteyen şüpheliler yakalandı | Video 04.03.2023 | 11:01
01:53
01:50
İlaç yerine su enjekte ettiler! Suçüstü yakalandılar… | Video 04.03.2023 | 10:19
02:13
01:26
03:14
02:36
01:14
10:01
Son dakika | Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak | Video 03.03.2023 | 21:54
12:16
01:27
Çıkan yangında odunluk ve ahır alevlere teslim oldu | Video 03.03.2023 | 16:46
00:55
00:17
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki çocuğa çarptı: 1 ölü | Video 03.03.2023 | 16:12
01:31
İki ayrı dükkandan cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı | Video 03.03.2023 | 15:15
01:04
İş insanlarına şantaj yapan 25 suç örgütü üyesi adliyede | Video 03.03.2023 | 15:13