Video Yaşam Deprem korkusuyla İstanbullular o illere akın ediyor! Çıkışlar 20 yılın zirvesine çıktı | Video
Deprem korkusuyla İstanbullular o illere akın ediyor! Çıkışlar 20 yılın zirvesine çıktı | Video

Deprem korkusuyla İstanbullular o illere akın ediyor! Çıkışlar 20 yılın zirvesine çıktı | Video

04.03.2023 | 12:02

Yüzyılın en büyük deprem felaketi çok sayıda vatandaşımızı hayattan koparırken bu felaket, olası İstanbul depremi için de büyük tedirginlik ve paniğe neden oldu. Uzman isimlerden Marmara bölgesi için peş peşe uyarılar geliyor. Büyük depremin kapıya dayandığını vurgulayan açıklamalar İstanbulluları, megakent sevdasından vazgeçirdi. Deprem korkusu, İstanbulluyu adeta harekete geçirdi ve İstanbul'dan başka şehirlere göç resmen başladı.

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