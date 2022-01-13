Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den Cedi Osman paylaşımı! Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın aşkı doludizgin sürüyor! | Video
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ATV’nin reytingleri altüst eden ve heyecanla izlenen yepyeni dizisi ‘Destan’da ‘Akkız’a hayat veren ünlü oyuncu Ebru Şahin’in yeni yılda neden sevgilisi Cedi Osman’dan ayrı geçirdiği konuşuluyordu. Ünlü oyuncu Ebru Şahin’in yeni yıla sevgilisinden ayrı girmesi ise ayrılık dedikodularını gündeme getirmişti. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Ünlü çift, basketbolcu Cedi Osman’ın koronavirüse yakalanması nedeniyle ayrı kaldı. Bugün ise ünlü oyuncudan sosyal medya üzerinden tüm ayrılık iddialarını yalanlayan bir paylaşım geldi. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı!