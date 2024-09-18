Dilan Çıtak'ın THY kabin memuruna saldırdığı anlar kamerada: Kara listeye alındı! | Video
Dilan Çıtak'ın THY kabin memuruna saldırdığı anlar kamerada: Kara listeye alındı! Peki kara listeye alınanalar tekrar uçabilir mi? İşte ayrıntılar...
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