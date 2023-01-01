Diyanet’ten ihraç edilmişti. LGBT’yi savunup “Başörtümü çıkarır yakarım!” dedi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün LGBT hakkında açıklamalarda bulunup muhalefetin “LGBT denilen marjinal akımların sapıklıklarına alet edilen 3-5 yaşındaki çocuklarla ilgili hiçbir tepki göstermediler” eleştirisinde bulunmuştu. İslam’a aykırı ifadelerini sık sık gündeme taşıyan ve Diyanet’ten de ihraç edilen Fatma Yavuz, Başkan Erdoğan’ın LGBT açıklamaları sonrasında LGBT savunuculuğu yaparak, “Tek bir LGBT’li kardeşimin tırnağına zarar gelirse bu başörtüyü çıkarır yakarım” ifadelerini kullandı. Yavuz’un bu sözleri sosyal medyada tepki çekti.