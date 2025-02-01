Diyarbakır'da horoz dövüşü yapılan mekana baskın: 8 gözaltı, 450 bin lira ceza | Video
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde horoz dövüşü yapılan mekana yapılan baskında 8 kişi gözaltına alındı, 450 bin lira para cezası yazıldı.
Horoz dövüşü için adeta arena oluşturan şahıslar, izleyicilere tribün hazırlayarak yasa dışı bahis oynattığı belirlendi. Dövüş yaptırılan iki horoz koruma altına alınırken, burada bulunan müşterilere toplam 450 bin lira ceza yazıldı.
Horoz dövüşü organize eden ve burada bahis oynatan toplam 8 kişi gözaltına alındı.
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