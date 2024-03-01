Diyarbakır’da kaçak silah operasyonu: 8 tabanca ele geçirildi | Video
Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 8 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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