Video Yaşam DJ Gezgin Mehmet Karahan'ı kim öldürdü? Müge Anlı'da canlı yayında ortalık karıştı | Video
DJ Gezgin Mehmet Karahan'ı kim öldürdü? Müge Anlı'da canlı yayında ortalık karıştı | Video

DJ Gezgin Mehmet Karahan'ı kim öldürdü? Müge Anlı'da canlı yayında ortalık karıştı | Video

29.08.2022 | 11:34

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezonu bugün başladı. Programı sabırsızlıkla bekleyen milyonlar ise yeniden ekran başına toplandı. Bugünkü canlı yayında; ‘DJ Gezgin’ olarak tanınan Mehmet Karahan cinayeti masaya yatırıldı. Talihsiz adamın ablası Fatma Karahan ile damadı stüdyoda kapıştı. Taraflar birbirini suçladı.

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