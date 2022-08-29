DJ Gezgin Mehmet Karahan'ı kim öldürdü? Müge Anlı'da canlı yayında ortalık karıştı | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezonu bugün başladı. Programı sabırsızlıkla bekleyen milyonlar ise yeniden ekran başına toplandı. Bugünkü canlı yayında; ‘DJ Gezgin’ olarak tanınan Mehmet Karahan cinayeti masaya yatırıldı. Talihsiz adamın ablası Fatma Karahan ile damadı stüdyoda kapıştı. Taraflar birbirini suçladı.