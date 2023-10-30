Doğuştan engelli Melike’ye 100. yıl hediyesi

Muş’un Karabey köyünde yaşayan ve akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan doğuştan engelli Melike İncetepe, “Büyüdükçe ağırlaşıyordum ve anneme yük oluyordum. Artık kendim dışarı çıkarak arkadaşlarım ile zaman geçirebilirim” dedi.