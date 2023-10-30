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Doğuştan engelli Melike’ye 100. yıl hediyesi

Doğuştan engelli Melike’ye 100. yıl hediyesi

30.10.2023 | 18:21

Muş’un Karabey köyünde yaşayan ve akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan doğuştan engelli Melike İncetepe, “Büyüdükçe ağırlaşıyordum ve anneme yük oluyordum. Artık kendim dışarı çıkarak arkadaşlarım ile zaman geçirebilirim” dedi.

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