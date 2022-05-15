Dünyanın en büyük yatlarından biri olan Flying Fox yeniden Bodrum’a geldi | Video

Dünya’nın 22’nci en büyük yatı Flying Fox, Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi. Önceki yıllarda Jeff Bezos’u Bodrum’a getiren 136 metrelik yatta şu anda kim olduğu bilinmiyor.

300 milyon dolar değerinde, haftalık kirası 3 milyon Avro olan Flying Fox, yeniden Bodrum'a geldi. 2019 yılında Almanya'da inşa edilen 136 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki yat, 25 misafir ve 54 mürettebat kapasiteli.

20 knot hıza ulaşabilen ve üzerinde 2 helikopter pisti yer alan yatta 1 helikopter bulunduğu görüldü. Cayman Adaları bayraklı Flying Fox'ta sinema, SPA, sauna, yüzme havuzu, dalış merkezi, spor salonu, hamam gibi imkanları barındırıyor.

Dünya'nın sayılı zenginlerinden Amazon'un sahibi Jeff Bezos, geçtiğimiz yıllarda Flying Fox ile Muğla ve Bodrum kıyılarına gelmişti. Sabah saatlerinde Bodrum açıklarına demirleyen yatta kimin olduğu ise merak konusu oldu. Yat, ihtişamıyla da dikkat çekti.

Yat üzerinde mürettebatın ise bakım onarım çalışmaları yaptığı gözlendi. Yatın, ne kadar süre Bodrum'da kalacağı bilinmiyor. Flying Fox, en son geçen Ekim ayında Bodrum'a gelmişti.