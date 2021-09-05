Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli karşılıklı göbek attı, izleyiciler alkış yağmuruna tuttu | Video
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Dün akşam bir düğünde sahneye çıkan Ebru Gündeş, Meryem Uzerli ile karşılıklı göbek attı. Hem dans edip hem de şarkı söyleyen Gündeş, ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi de sahneye davet etti. Antep çiftetellisiyle dans edip göbek atan ikilinin o anları kameralara yansıdı.