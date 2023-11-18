Edirne'de kuvvetli rüzgar TIR devirdi | Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısının ardından Edirne'nin İpsala ilçesinde kuvvetli rüzgarda 1 TIR devrildi, evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Trakya genelinde ise yer yer yağmur yağışı etkili oluyor. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yağış zaman zaman etkisini sürdürüyor.
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