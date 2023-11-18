Edirne'de kuvvetli rüzgar TIR devirdi | Video 18.11.2023 | 14:28 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısının ardından Edirne'nin İpsala ilçesinde kuvvetli rüzgarda 1 TIR devrildi, evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve sağanak uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Trakya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu. Edirne'nin İpsala ilçesinde gece yarısından itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı yakınlarında emniyet şeridinde park halindeki bir TIR devrildi. İlçenin Köprü Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Devrilen TIR'ı kaldırmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Belediye ekipleri de uçan çatı ve devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.Trakya genelinde ise yer yer yağmur yağışı etkili oluyor. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yağış zaman zaman etkisini sürdürüyor.