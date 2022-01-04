Video Yaşam Ehliyet sınavındaki başarısızlığı bu yola itmiş! Ankara polisinin dikkati sınav şebekesini çökertti | Video
Ehliyet sınavındaki başarısızlığı bu yola itmiş! Ankara polisinin dikkati sınav şebekesini çökertti | Video

Ehliyet sınavındaki başarısızlığı bu yola itmiş! Ankara polisinin dikkati sınav şebekesini çökertti | Video

04.01.2022 | 08:47

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Ankara polisinin dikkati, ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan şebekeyi çökertti. Sınavı geçebilmek için sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan şebekenin kurduğu düzenek ise pes dedirtti. Hayrettin A.'nın üzerinden geçirilerek gömlek düğmesi şeklinde dikilmiş vaziyette kamera ve modem ile kulak içi kulaklık ele geçirildi. Kopya düzeneği ve sınav geçme karşılığında 10 bin lira veren Hayrettin A. ehliyet sınavına birkaç kez girmesine rağmen başarılı olamadığını jandarma ekiplerine ehliyetsiz şekilde araç kullanırken yakalanıp ceza yediği için bu yola başvurduğunu söyledi.

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Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan ilçesi e-sınav merkezinde yapılan online ehliyet sınavı için görevlendirildi. Mali polis, e-sınav merkezi çevresini kontrol ettiği sırada park halinde ışıkları kapalı araç içerisinde bulunan kişilerin hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı. Mali polis, araç içerisinde bulunan kişilerin bir şeyler ile ilgilendiğini görmesi üzerine harekete geçti.

Araçta bulunan Halil İbrahim K. ve Furkan S. indirilerek kimlik bilgileri sorgulandı. Ekipler, araçta yaptığı aramada cımbız, SİM kart çerçevesi, wifi cihazı, 1 adet tuşlu telefon ve çeşitli malzemeler ele geçirdi. İki şüpheli, para karşılığında araç içerisinde Hayrettin A.'nın giydiği gömleğin içerisinden düğme şeklinde görünen kamera modem ile kulak içi kulaklık taktıklarını söyledi.

EHLİYET SINAVINDAKİ BAŞARISIZLIĞI BU YOLA İTMİŞ

Mali polis ekipleri e-sınav merkezine girerek Hayrettin A.'nın hareketlerini gözlemleyerek ehliyet sınavın bitmesini bekledi. Sınavın sona ermesi ile birlikte ekipler içeri girerek Hayrettin A.'yı gözaltına aldı. Ekipler, Hayrettin A.'nın üzerinde bulunan kamera ve modem ile kulak içi kulaklığı çıkarttı. Ankara emniyetine getirilen 3 şüpheli ifadesi alındı.

Hayrettin A., ehliyet sınavına birkaç kez girmesine rağmen başarılı olamadığını jandarma ekiplerine ehliyetsiz şekilde araç kullanırken yakalanıp ceza yediği için bu yola başvurduğunu söyledi. Cihazların internet ortamından alındığı öğrenildi. Adliye sevk edilen şüpheliler adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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