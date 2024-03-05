Elazığ’da 24 kilo eroin ele geçirildi: 4 gözaltı | Video
Elazığ’da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada, 24 kilo 650 gram eroin ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.
Devam eden çalışmalarda, şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi temin ettiği ve uyuşturucu sevkiyatındaki organizasyondan sorumlu olduğu değerlendirilen şüpheliler M.E. H.O. ve M.K., Van'da düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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