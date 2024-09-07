Elazığ’da evin balkonunda yılan kamerada!

Olay, sabah saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evin balkonuna oturmak için çıkan vatandaş gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Paspasın altında yılanı gören vatandaş, bir süre cep telefonu ile o anları kaydettikten sonra, yılanı yakalayarak doğal ortamına bıraktı.