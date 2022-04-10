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OTOMATİK OYNAT
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Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu böyle düşürdü | Video 10.04.2022 | 10:18
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Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 10.04.2022 | 09:51
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Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 10.04.2022 | 09:36
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Sıkıştırılan otomobil refüjü aşıp ağaca çarptı: 2 yaralı | Video 10.04.2022 | 09:31
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Kartal'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 10.04.2022 | 09:31
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İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 10.04.2022 | 08:41
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Kartal'da yangın paniği: Çatı katı alevlere teslim oldu | Video 10.04.2022 | 08:41
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Malatya’daki 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.04.2022 | 22:27
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Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı | Video 09.04.2022 | 19:36
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Saklıkent kanyonu sezona hazır 09.04.2022 | 17:17
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SON DAKİKA: Malatya'da 5,2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 09.04.2022 | 17:17
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Keşan’da zehir satıcılarına büyük darbe 09.04.2022 | 16:57
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.