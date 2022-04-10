Video Yaşam Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video
Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video

Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video

10.04.2022 | 09:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Anne ve bebeğine dehşeti yaşatan trafik magandasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:20
Anne ve bebeğine dehşeti yaşatan trafik magandasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.04.2022 | 10:29
Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu böyle düşürdü | Video 00:34
Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu böyle düşürdü | Video 10.04.2022 | 10:18
Sahur vaktinde geldiği marketten muz kasasını çalıp yoluna devam etti | Video 02:31
Sahur vaktinde geldiği marketten muz kasasını çalıp yoluna devam etti | Video 10.04.2022 | 09:59
Arnavutköy’de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 02:54
Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 10.04.2022 | 09:51
Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:09
Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 10.04.2022 | 09:36
Sıkıştırılan otomobil refüjü aşıp ağaca çarptı: 2 yaralı | Video 01:48
Sıkıştırılan otomobil refüjü aşıp ağaca çarptı: 2 yaralı | Video 10.04.2022 | 09:31
Kartal’da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 01:43
Kartal'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 10.04.2022 | 09:31
İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 00:55
İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 10.04.2022 | 08:41
Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kıran maganda kamerada | Video 00:49
Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kıran maganda kamerada | Video 10.04.2022 | 08:41
Kartal’da yangın paniği: Çatı katı alevlere teslim oldu | Video 02:20
Kartal'da yangın paniği: Çatı katı alevlere teslim oldu | Video 10.04.2022 | 08:41
Malatya’daki 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:18
Malatya’daki 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.04.2022 | 22:27
İstanbul Bahçelievler’deki yıkımda yan binanın duvarsız olduğu ortaya çıktı | Video 02:28
İstanbul Bahçelievler'deki yıkımda yan binanın duvarsız olduğu ortaya çıktı | Video 09.04.2022 | 20:58
Antrenman uçuşu yapan paraşütçü, kız arkadaşıyla birlikte denize düştü | Video 03:11
Antrenman uçuşu yapan paraşütçü, kız arkadaşıyla birlikte denize düştü | Video 09.04.2022 | 20:09
Malatya’da 5,2 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı! Etrafı toz bulutu kapladı | Video 00:30
Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı! Etrafı toz bulutu kapladı | Video 09.04.2022 | 19:49
Aydın’da bir binanın çatı katı alev alev yandı | Video 02:19
Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı | Video 09.04.2022 | 19:36
Axiom Space, ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu için tarihi görevine başladı | Video 01:38
Axiom Space, ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu için tarihi görevine başladı | Video 09.04.2022 | 19:28
Saklıkent kanyonu sezona hazır 00:20
Saklıkent kanyonu sezona hazır 09.04.2022 | 17:17
SON DAKİKA: Malatya Valisi’nden 5,2’lik deprem sonrası canlı yayında açıklama 01:25
SON DAKİKA: Malatya Valisi'nden 5,2'lik deprem sonrası canlı yayında açıklama 09.04.2022 | 17:27
SON DAKİKA: Malatya’da 5,2’lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 05:20
SON DAKİKA: Malatya'da 5,2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 09.04.2022 | 17:17
Keşan’da zehir satıcılarına büyük darbe 01:50
Keşan’da zehir satıcılarına büyük darbe 09.04.2022 | 16:57

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil refüje çıkıp aydınlatma direğini devirdi. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine yapılan ilk tedavinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA