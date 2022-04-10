Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil refüje çıkıp aydınlatma direğini devirdi. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine yapılan ilk tedavinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.