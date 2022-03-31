Elazığ'da yürekleri ısıtan görüntü: Yavru kedi kalp masajı ile hayata döndü | Video

Elazığ’da bir hemşire yeni doğan ve kalbi duran kediyi, kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Cep telefonları kamerasına yansıyan o anlar izleyenlerin içini ısıttı.

Olay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir kurumda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kedi kurumun bahçesinde doğum yaptı. Doğumda 3 yavrudan birinin kalbi durdu. Bunu fark eden kurum müdürü ve hemşiresi, müdahale etmeye başladı. Yavru kediyi eline alan hemşire, bir süre kalp masajı yaptı. Kalp masajı sonrası yavru kedi hayata döndü. Ardından kediye çay kaşığı ile su verildi. 2 saate yakın kurum içerisinde gözlem altında tutulan yavru kedi, tekrar annesinin yanına götürüldü.Cep telefonları kamerasına yansıyan o anlar izleyenlerin içini ısıttı.