Elektrikçi kılığına girip hırsızlığa çıktı!

İstanbul Üsküdar'da elektrikçi kılığına giren Çetin A., üç evi soydu. 34 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli, Kadıköy'de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. 54 suç kaydı ve bir aranması olan 52 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.