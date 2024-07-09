Video Yaşam Emlakçıya akılalmaz oyun! Londra, İstanbul, Paris üçgeninde 14 milyonluk İngiliz vurgunu | Video
Emlakçıya akılalmaz oyun! Londra, İstanbul, Paris üçgeninde 14 milyonluk İngiliz vurgunu | Video

Emlakçıya akılalmaz oyun! Londra, İstanbul, Paris üçgeninde 14 milyonluk İngiliz vurgunu | Video

09.07.2024 | 10:34

İstanbul Levent'te 140 Milyon lira değerindeki lüks evi satmak isteyen emlakçı M.G. İngiltere'den gelen iki sevgili tarafından 14 milyon lira dolandırıldı. Akıllara durgunluk veren yöntemle dolandırılan emlakçı soluğu karakolda aldı.

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