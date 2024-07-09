Emlakçıya akılalmaz oyun! Londra, İstanbul, Paris üçgeninde 14 milyonluk İngiliz vurgunu | Video

İstanbul Levent'te 140 Milyon lira değerindeki lüks evi satmak isteyen emlakçı M.G. İngiltere'den gelen iki sevgili tarafından 14 milyon lira dolandırıldı. Akıllara durgunluk veren yöntemle dolandırılan emlakçı soluğu karakolda aldı.