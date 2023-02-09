Video Yaşam Enkaz altından sağ çıkarılan bebekler umutları yeşertti! İşte depremin 'mucize' bebekleri... | Video
Enkaz altından sağ çıkarılan bebekler umutları yeşertti! İşte depremin 'mucize' bebekleri... | Video

Enkaz altından sağ çıkarılan bebekler umutları yeşertti! İşte depremin 'mucize' bebekleri... | Video

09.02.2023 | 09:51

Onlar mucizenin adı oldu! Enkaz altından sağ çıkarılan bebekler umutları yeşertti! İşte depremin 'mucize' bebekleri...

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