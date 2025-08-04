Erdek'te otelde yangın | Video
Balıkesir’in Erdek ilçesinde daha otellerin bulunduğu Ocaklar Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde yangın paniği yaşandı. Saat 05.30 sularında bir otelin bar ve havuz bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, mahallede kısa süreli korku ve endişeye neden oldu.
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