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OTOMATİK OYNAT
01:07
Artvin'de park halindeki otomobil, alev alev yandı | Video 28.11.2021 | 11:00
00:39
Şile’de seraya çevrilen evde 94 kök Hint keneviri ele geçirildi | Video 28.11.2021 | 11:22
04:28
Erzincan’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı | Video 28.11.2021 | 11:13
02:28
05:55
Taksim'de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada | Video 28.11.2021 | 10:57
03:11
Esenyurt'ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu | Video 28.11.2021 | 10:57
00:17
Kafede oturan kadının çantasını böyle çaldılar | Video 28.11.2021 | 10:39
04:00
Esenyurt'ta kurnaz hırsızın oyunu! Hem şapkayı hem parayı aldı | Video 28.11.2021 | 10:17
02:34
Fren yerine gaza bastı; kaldırımdaki kişi ölümden döndü | Video 28.11.2021 | 10:19
02:00
Bakırköy'de şüphelilerin hırsızlık anları saniye saniye görüntülendi | Video 28.11.2021 | 10:20
04:35
Göç edemeyen leylekler 'düşkün leylekler evi'nde misafir ediliyor | Video 28.11.2021 | 10:21
00:32
Erzincan'da otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var | Video 28.11.2021 | 10:31
00:39
02:35
Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı | Video 28.11.2021 | 08:50
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Bayrampaşa’da pet shopta yangın! Çok sayıda hayvan telef oldu | Video 28.11.2021 | 08:34
02:28
Konya'da polisten “şok” uygulama | Video 28.11.2021 | 08:34
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Şehir Hatları vapurunda Harfane müziği coşkusu 27.11.2021 | 17:21
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Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi 27.11.2021 | 13:23
Erzincan'ın Refahiye ilçesi Akarsu köyü yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. 22 kişi yaralandı. Bilgeye ambulanslar sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi edilmeye başlandı.