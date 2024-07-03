Esenyurt’ta 4 katlı binada korkutan yangın kamerada | Video
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 4 katlı binanın 4. katında yangın çıktı. Alev alev yanan bina itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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