Esenyurt'ta 4 katlı binanın önünde doğal gaz kaynaklı patlama! | Video
Esenyurt'ta 4 katlı binanın önünde doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
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