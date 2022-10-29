Esenyurt'ta ilginç kaza! Otomobilin çarptığı site kapısı kaldırımdakileri yaraladı | Video

ESENYURT'ta otomobil bir sitenin sürgülü demir kapısına çarptı. Sökülen demir kapı yoldaki 3 kişiye çarparak yaraladı. Sürücü olay yerinde plakasını düşürdüğü otomobille kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 21.45 sıralarında Esenyurt Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, hızla oto galericiler sitesinin sürgülü demir kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden çıkan demir kapı, o sırada kaldırımda yürüyen Nurhan Mat, Melis Öztürk ve kimliği öğrenilemeyen bir kişiye çarparak savurdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan 3 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Sürücünün olay yerinde plakasını düşürdüğü otomobiliyle kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.