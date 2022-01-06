Esenyurt'ta korku dolu anlar! Kaldırımdaki yayayı altına aldı, demir kapıyı yıktı | Video

Esenyurt'ta bir cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce öndeki arabaya çarpıp daha sonra kaldırım üzerinde telefonla konuşan şahsı altına alıp iş yerinin demir kapısına daldı. Sürücü ve yaya ağır yaralanırken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.