Eski Futbolcu Emre Aşık'tan son dakika flaş Yağmur Sarnıç ve boşanma açıklaması!
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Son dakika haberleri... Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Sarnıç’a 2019 yılında boşanma davası açtı. 3 yıldır devam eden çekişmeli dava süresince son olarak Yağmur Sarnıç’ın sevgilisinden hamile olduğu ortaya çıktı. Gündemden düşmeyen Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın olaylı boşanmasında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi. Üç çocuğun velayet baba Emre Aşık’ta kaldı.