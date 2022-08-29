Video Yaşam Eski sevgili tehdidini sosyal medyadan anlatıp yardım istedi | Video
Eski sevgili tehdidini sosyal medyadan anlatıp yardım istedi | Video

Eski sevgili tehdidini sosyal medyadan anlatıp yardım istedi | Video

29.08.2022 | 09:29

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Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, sosyal medyadan yaptığı vidolu paylaşımla, ayrılmalarının ardından kendisini 3 yıldır tehdit ettiğini iddia ettiğini iddia ettiği eski sevgilisi M.K.'nın tutuklanmasını istedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıklamalarda bulunup, yardım isteyen Melek Bezaroğlu, 3 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi M.K.'nin kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti. Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, 1 ay cezaevinde yatıp, açılan 4 davada hakkında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verildiğini belirttiği M.K.'nin tutuklanmasını istedi.

"AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞINI SONRADAN ÖĞRENDİM"
Sosyal medyadan yayınladığı videoda Bezaroğlu, "Yaklaşık üç yıldır akıl sağlığının yerinde olmadığını sonradan öğrendiğim bir kişiyle mücadele ediyorum. Bu kişi hakkında emniyete de savcılığa da CİMER'e de sürekli şikayetçi oldum. Aynı kişi adına 4 farklı dava açtım ve dördünde kazandım fakat hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sonuç olarak kendisi sadece bir ay kadar Metris cezaevinde kaldı. Çıkar çıkmaz aynı davranışlara devam etti. Şu an kendisi hakkında bir davam daha devam etmekte. Bir hanımefendinin daha şikayeti mevcut" dedi.

"SABRIM KALMADI"
Bezaroğlu açıklamasının devamında, "Adıma farklı hesaplar açarak beni küçük düşürücü paylaşımlarda bulunan, tehdit eden, hakaret eden bu adam hakkındaki lütfen artık işlem yapılsın. Bu durum beni gerçekten çok yordu. Çevremdeki insanları, ailemi, arkadaşlarımı açtığı sahte sosyal medya hesaplarıyla taciz ve tehdit ediyor. 'Bugün bunu giymişsin, şurada beklemişsin' gibi mesajlar atıyor. Bununla ilgili emniyete bilgi verdim. Çocuğumla dışarı çıktığımda tedirgin olmak, arkama bakmak istemiyorum. Bir yerde bir eksiklik var, bir şeyler eksik gidiyor ama bununla ilgili en kısa sürede çözüm bulunmasını rica ediyorum. Adalet yerini bulacak biliyorum ama benim bununla ilgili sabrım kalmadı" ifadelerini kullandı.

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