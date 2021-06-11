Esra Erol canlı yayın izle: 11 Haziran 2021 Cuma atv izle! Genç aşkı için ağlayan 60 yaşındaki Ayten Korkmaz olayında son dakika
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atv Esra Erol'da 11 Haziran 2021 Cuma canlı yayınında: kendisini terk eden genç aşkı için gözyaşlarına boğulan 60 yaşındaki Ayten Korkmaz olayında son dakika!
ESRA EROL 11 HAZİRAN 2021 CUMA CANLI YAYIN ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN