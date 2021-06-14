Esra Erol'da başka adamla kaçan karısına 'Seni seviyorum eve dön' diyen kocaya canlı yayında şok! 'Başka erkeklerle de...'
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atv Esra Erol'da 14 Haziran 2021 Pazartesi canlı yayınında; karısı 7 çocuklarını bırakıp başka adama kaçan kocaya şok! Esra Erol'da TikTok'ta tanıştığı Eşref Temur ile kaçan 7 çocuk annesi İlknur Biryan'ın kocasına şok üstüne şok...