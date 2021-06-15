Esra Erol canlı yayın izle: 15 Haziran 2021 Salı atv izle! Esra Erol'da skandal itiraf: 'Aldatan kocamla 7-8 kişilik ilişki yaşadık'
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atv Esra Erol'da 15 Haziran 2021 Salı canlı yayınında; kocası tarafından 5 yıldır aldatıldığını itiraf eden Kezban Birbilen'den şok açıklamalar!
ESRA EROL 15 HAZİRAN 2021 SALI CANLI YAYIN ATV İZLE