Esra Erol'da canlı yayın bitti, ortalık karıştı! İşte Mustafa ile Gülşen'in o anları... | Video

Son Dakika Magazin Haberleri: ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da her gün farklı olay ve konular ele alınıyor. Bugünkü canlı yayına Mustafa ve Gülşen Yoldaşer çifti damga vurdu. Mustafa Yoldaşer, eşi Gülşen Yoldaşer'in 50 gündür kayıp olduğunu ve 3 çocukla bir başına kaldığını anlatmıştı. Eşine büyü yapıldığını iddia eden koca, "Çok üzgünüm, karım için saçımı süpürge ettim" diye isyan etmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Mustafa-Gülşen Yoldaşer çifti Esra Erol'un bugünkü programında yüzleşti. Canlı yayın sona erdikten sonra ortalık karıştı. İşte Mustafa ile Gülşen'in o anları.