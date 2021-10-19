Video Yaşam Esra Erol’da inanılmaz iddia: Evi yakan kocam ve ailesiydi! | Video
Esra Erol’da inanılmaz iddia: Evi yakan kocam ve ailesiydi! | Video

Esra Erol’da inanılmaz iddia: Evi yakan kocam ve ailesiydi! | Video

19.10.2021 | 18:32

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ATV’nin ve Türkiye’nin en fazla izlenen ve sevilen programlarından biri olan ‘Esra Erol’da’ bugün inanılmaz bir olay yaşandı. Meryem Öksüz, ‘eşim iki çocuğumu bana göstermiyor’ ve ‘beni deli yerine koyuyor’ diyerek Esra Erol’a başvurdu. Programa telefonla katılan Meryem Öksüz’ün görümcesi psikolojik rahatsızlığının olduğunu ve 2 ev, 2 dükkanlarının Meryem Öksüz tarafından yakıldığını belirtti. Canlı yayına katılan Meryem Öksüz ve eşi canlı yayında yüzleşti. İşte detaylar!

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