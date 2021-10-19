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OTOMATİK OYNAT
04:15
Esra Erol’da inanılmaz iddia: Evi yakan kocam ve ailesiydi! | Video 19.10.2021 | 18:32
03:51
02:30
Şanlıurfa’da korkunç olay: Mezarlığa bırakılan çantada bebek cesedi çıktı 19.10.2021 | 17:08
02:23
Samatya sahili'ndeki kayalıklarda ceset bulundu! 19.10.2021 | 16:57
02:47
Başkent’te inşaatta göçük: 3 yaralı 19.10.2021 | 16:26
00:26
Kocaeli'de sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 kişi tutuklandı 19.10.2021 | 16:27
03:09
00:30
Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında flaş! 19.10.2021 | 16:10
02:31
Yatak çarşafıyla kedi kurtarma operasyonu 19.10.2021 | 15:27
04:41
“Yağışlar devam ederse hamsi 15 TL’ye kadar düşer” 19.10.2021 | 15:24
04:34
Erzurum’da korkutan yangın! Eski İller Bankası binası böyle yandı | Video 19.10.2021 | 15:21
03:23
Köpeğin saldırısına uğrayan kadın ölümden döndü 19.10.2021 | 15:01
03:11
Taksinin bagajında 1 milyon 800 bin lira unuttu | Video 19.10.2021 | 14:57
01:06
İş insanını kaçırıp 1,5 milyon tl fidye alan 2 şüpheli tutuklandı 19.10.2021 | 14:49
00:28
Son dakika: DHKP-C operasyonunda flaş: 4 tutuklama 19.10.2021 | 14:39
00:28
Taksim'deki çarşaf tartışması davasında sanığın ceza ehliyeti araştırılacak 19.10.2021 | 14:29
02:10
Liseli öğrencilerin düellosu cinayetle bitti! 19.10.2021 | 14:16
02:48
Lastik deposunda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü 19.10.2021 | 14:09
06:13
Pamukova üzümü tarlada 2, markette 8 lira! 19.10.2021 | 13:58
00:28
Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı 19.10.2021 | 14:02
ATV’nin ve Türkiye’nin en fazla izlenen ve sevilen programlarından biri olan ‘Esra Erol’da’ bugün inanılmaz bir olay yaşandı. Meryem Öksüz, ‘eşim iki çocuğumu bana göstermiyor’ ve ‘beni deli yerine koyuyor’ diyerek Esra Erol’a başvurdu. Programa telefonla katılan Meryem Öksüz’ün görümcesi psikolojik rahatsızlığının olduğunu ve 2 ev, 2 dükkanlarının Meryem Öksüz tarafından yakıldığını belirtti. Canlı yayına katılan Meryem Öksüz ve eşi canlı yayında yüzleşti. İşte detaylar!