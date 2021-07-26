Video Yaşam Evleri suyla dolan çift komşularının uzattığı ip yardımıyla hayata tutundu... O anlar kamerada | Video

Evleri suyla dolan çift komşularının uzattığı ip yardımıyla hayata tutundu... O anlar kamerada | Video

Evleri suyla dolan çift komşularının uzattığı ip yardımıyla hayata tutundu... O anlar kamerada | Video
26.07.2021 | 00:43

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Artvin'de meydana gelen sel felaketinde zemin katta bulunan evleri sel sularıyla dolan Mustafa ve Fatma Töngel çifti üst katta bulunan komşularının balkonuna ip yardımıyla tırmanarak hayatta kaldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaşanan dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Sel anında zemin katta bulunan evleri suyla dolan Mustafa ve Fatma Töngel çifti korku dolu anlar yaşadı. Mahsur kalan çiftenin yardımına komşuları koştu.


Üst kattan oturan komşuları balkondan sarkıtılan ipe tutunan Töngel, 1'inci katın balkonuna çıktı. Fatma Töngel de ardından aynı ipe tutunarak eşinin de yardımıyla yanına çıktı. O anlar ise bir başka komşusu tarafından saniye saniye kayıt edildi.

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