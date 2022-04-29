Video Yaşam Fabrika patlamasında yaralananlar korku dolu anları anlattı: "Hiçbir şey hatırlamıyorum, sadece ses duydum" | Video
Fabrika patlamasında yaralananlar korku dolu anları anlattı:

Fabrika patlamasında yaralananlar korku dolu anları anlattı: "Hiçbir şey hatırlamıyorum, sadece ses duydum" | Video

29.04.2022 | 15:18

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Tuzla'da meydana gelen fabrika patlamasında yaralananlar o anları anlattı. Yaralılardan bir tanesi: "Biz fabrikada çalışıyorduk, bir anda ağır bir patlama sesi geldi. Kapıya çıktık, millete bağırdık. Ambulansı, itfaiyeyi aradım. Karşı taraf çok kötü yanıyordu. Camdan fabrika sahiplerini çıkarttılar. 3-5 dakika sonra çok büyük bir patlama daha oldu. O an ben kendimi yerde buldum." derken diğer yaralı ise "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ses duydum o sadece. Başka bir şey yok." diye anlattı.

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