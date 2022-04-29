Fabrika patlamasında yaralananlar korku dolu anları anlattı: "Hiçbir şey hatırlamıyorum, sadece ses duydum" | Video

Tuzla'da meydana gelen fabrika patlamasında yaralananlar o anları anlattı. Yaralılardan bir tanesi: "Biz fabrikada çalışıyorduk, bir anda ağır bir patlama sesi geldi. Kapıya çıktık, millete bağırdık. Ambulansı, itfaiyeyi aradım. Karşı taraf çok kötü yanıyordu. Camdan fabrika sahiplerini çıkarttılar. 3-5 dakika sonra çok büyük bir patlama daha oldu. O an ben kendimi yerde buldum." derken diğer yaralı ise "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ses duydum o sadece. Başka bir şey yok." diye anlattı.