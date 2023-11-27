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Fatih Terim ve Arda Turan’ın da adlarının karıştığı

Fatih Terim ve Arda Turan’ın da adlarının karıştığı "Fon" davasında yeni gelişmeler | Video

27.11.2023 | 14:49

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Erzan’ın Savcılığa verdiği ikinci ifadesinde, ‘’Koluma serumlar takılarak bana bu işi banka dışında yaptın diye söylettirdiler. Bu sefer bankanın Genel Müdürü Hakan Ateş bankaya geldi. Bulunduğumuz toplantı salonuna girerek ‘kızım biz zaten insanların parasını vereceğiz ama ortada bir enkaz var, kimden ne aldıysan söyle zaten bu bir zimmet değil. Zimmet olsa sen yıllarca içeride çürürdün, bu sebeple de kendin banka dışında ne aldıysan onları söyle, sen bizi koru biz de seni koruruz’ dedi’’ şeklinde konuştuğu öğrenildi.

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Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış sporcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu çerçevede Erzan'ın Savcılığa verdiği ikinci ifade de ortaya çıktı.

''BANKA DIŞINDA NE ALDIYSAN ONLARI SÖYLE, SEN BİZİ KORU BİZ DE SENİ KORURUZ''
Seçil Erzan'ın 3 Mayıs 2023'de Savcılığa verdiği ikinci ifadesinde, ''Öncelikle evimde çıkan not kağıtları benim tarafımdan tutulmuştur. 8 Nisan Cumartesi günü Denizbank Avrupa-1 Bölge Müdürü Sermin Hanım Çorlu'daki evime beni görmeye geldi. Yanında koruma gibi birileri vardı. Daha doğrusu evimin önünde 4-5 tane adamın beklediğini gördüm. Geldikleri araçlar bankanın araçlarıydı. Bir sonraki gün beni korumalar eşliğinde Zincirlikuyu'daki Denizbank Genel Müdürlüğü'ne götürdüler. Koluma serumlar takılarak bana bu işi banka dışında yaptın diye söylettirdiler. Bana sürekli 'olayda zimmet yok, evet senin bankacılık hayatın biter belki ama hayatına bir şekilde devam edersin, bu olay zimmet değil' şeklinde sözler söyleyip bana baskı kurdular. 9 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde bu sefer bankanın Genel Müdürü Hakan Ateş bankaya geldi. Bulunduğumuz toplantı salonuna girerek 'kızım biz zaten insanların parasını vereceğiz ama ortada bir enkaz var, kimden ne aldıysan söyle zaten bu bir zimmet değil. Zimmet olsa sen yıllarca içeride çürürdün, bu sebeple de kendin banka dışında ne aldıysan onları söyle, sen bizi koru biz de seni koruruz' dedi. Zaten orada bulunan herkes aynı sözleri söyleyip olayın zimmet olmadığını bana söylediler'' şeklinde konuştuğu aktarıldı.

''BANKADA OLDUĞUNU SÖYLERSEN ZİMMET OLUR, ÖMRÜN ÇÜRÜR''
Seçil Erzan ifadesinde, 8 Nisan'da Sermin hanımın Çorlu'daki evdeyken kendisinden zorla ses kaydı oluşturduğunu iddia ederek, ''Bana 'Sen bize yardımcı ol ki biz de sana yardımcı olalım. Bankada para almadığını, senin yaptığın eylemlerin bankada olmadığını söylemen gerek. Bu adamlar nasıl olur da hala bankadan para istiyorlar. Eğer sen sadece banka dışında bu eylemleri yaptığını söylersen bu güveni kötüye kullanma şeklinde olur, bankada olduğunu söylersen zimmet olur, ömrün çürür' şeklinde sözler söyledi. Ses kaydını bana karşı ellerinde sakladıklarını düşünüyorum'' ifadelerini kullandığı kaydedildi.

21 Kasım'da görülen davanın ilk duruşmasında ise mahkeme, 2 sanığın tahliyesine hükmederken, sanık Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

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