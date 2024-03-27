Fatih'te sokak ortasında çarşaflı kadına feci dayak kamerada | Video
Fatih'te çarşaflı bir kadın, aldığı telefon kılıfını beğenmeyerek iade etmek isteyince telefoncu tarafından sokak ortasında darp edilerek dini değerlerine hakaret edildi.
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