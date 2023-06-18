Gaziantep'te baba-kız böyle öldürüldü! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.06.2023 | 15:20 Gaziantep’te Mertcan Köse isimli şahsın, boşanma sonrası 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan son imzaların ardından eski eşi Bilge Kaya ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın aracını takip ettiği ve sonrasında silahlı saldırı düzenleyerek öldürdüğü anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Cuma günü öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mertcan Köse (25), boşanma sonrası 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan son imzaların ardından eski eşi Bilge Kaya ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın bulunduğu aracı takip etti. Bir süre devam eden takibin ardından aracı durduran Köse, araçta bulunan eski eşine ve kayınpederine pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği baba-kız, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

ÖNCE ARAÇTAKİ ESKİ EŞİNİ SONRA KAYINPEDERİNİ VURDU

Görüntülerde kızın babası kızını öldürmek için gelen eski eşi durdurmaya çalıştığı görülürken, zanlı araçta bulunan kadına ateş ederek öldürdükten sonra kayınpederini de vurarak öldürdü. Kaçan katil zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor.