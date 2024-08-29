Gaziantep'te kına gecesine baskın anı kamerada! Damat hastanelik oldu!

Gaziantep’te kına gecesinde akrabalarının saldırısına uğrayan damat ağır yaralandı. Başına aldığı darbelerle kafatasında kırıklar oluşan damat yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, halaya davet ettiği için sinirlenerek kardeşlerine düğünü bastıran kuzen ve 7 kişi yakalandı.