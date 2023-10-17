Video Yaşam Gercüş’te trafik kazası: 1 yaralı | Video
Gercüş’te trafik kazası: 1 yaralı | Video

Gercüş’te trafik kazası: 1 yaralı | Video

17.10.2023 | 14:06

Batman'ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Olay, Gercüş ilçesine bağlı çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cihat Tavar (33) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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