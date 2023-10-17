Gercüş’te trafik kazası: 1 yaralı | Video
Batman'ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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